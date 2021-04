Polizei Köln

POL-K: 210423-3-K Aufmerksamer Handwerker vereitelt Enkeltrick

Köln (ots)

Ein aufmerksamer Handwerker (42) hat am Donnerstagnachmittag (22. April) in Köln-Ossendorf verhindert, dass eine Seniorin (84) ihre Ersparnisse an Betrüger aushändigt. Während der 42-Jährige den Treppenlift in der Wohnung der Kölnern reparierte, hörte er ein verdächtiges Telefonat der 84-Jährigen mit. Ein Unbekannter gab sich als Enkel der Kölnerin aus, erzählte von einer Notsituation und bat diese um Geld. Als der Handwerker mitbekam, dass die Rentnerin zur Bank ging, wählte er den Notruf 110. Zusammen mit den alarmierten Polizisten klärte er die 84-Jährige über den geplanten Betrug auf, als diese mit einem größeren Geldbetrag nach Hause kam, die sie für ihren falschen Enkel abgehoben hatte. (ph/cs)

