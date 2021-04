POL-K: 210423-2-K Radfahrerin bei "Dooring"-Unfall auf Venloer Straße verletzt

Polizei Köln

Am Donnerstagmittag (22. April) ist erneut eine Radfahrerin (26) bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall in Köln-Ehrenfeld leicht verletzt worden. Die 26 Jahre alte Frau war gegen 14.30 Uhr auf dem Radweg der Venloer Straße in Richtung Bickendorf unterwegs, als der Beifahrer (58) eines geparkten VW Polo seine Autotür in Höhe der Polizeiwache öffnete und die 26-Jährige erfasste. Die Radfahrerin stürzte. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. (mw/cs)

