Polizei Köln

POL-K: 210422-3-K Opel Corsa erfasst Fußgänger beim Abbiegen

Köln (ots)

Am Mittwochabend (21. April) hat ein Opel-Fahrer (56) in Köln-Mülheim an einer Kreuzung beim Abbiegen einen Fußgänger (66) mit seinem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der 56-Jährige gegen 21 Uhr auf der Keupstraße in Richtung Schanzenstraße unterwegs. In Höhe der Holweider Straße bog er nach links ab und erfasste den 66-jährigen Kölner, der in dem Moment die Straße überquerte. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. (ph/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell