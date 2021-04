Polizei Köln

POL-K: 210421-6-K Verkehrsunfall auf Spielstraße: Radfahrer (7) nach Kollision mit Kleintransporter leicht verletzt

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter ist am Dienstagnachmittag (20. April) auf einer Spielstraße in Köln-Widdersdorf ein junger Radfahrer (7) zum Glück nur leicht verletzt worden. Eine Fahrt ins Krankenhaus blieb dem jungen Kölner trotz einiger Schürfwunden am Arm erspart.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll der Fahrer (36) eines Paketdienstes auf der Straße "Unter Linden" an einer Stichstraße den einbiegenden Jungen trotz einer Vollbremsung mit der Front seines Lieferwagens erfasst haben. (al/cs)

