Polizei Köln

POL-K: 210421-5-K Fahrrad auf Rollerfahrerin geworfen - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Aggressionsdelikt fahndet die Polizei Köln nach einem etwa 20 bis 25 Jahre alten Radfahrer, der am Samstagnachmittag (17. April) auf der Siegburger Straße in Köln-Poll eine Rollerfahrerin (19) mit seinem silbernen Damenrad beworfen haben soll. Die 19-Jährige stürzte gegen einen geparkten Zulieferwagen und wurde leicht verletzt. Der am Hals tätowierte blondhaarige Unbekannte, der eine graue Jogginghose und eine graue Strickjacke trug, stieg wieder auf sein Rad und flüchtete in Richtung Westhoven. Vor dem Angriff zwischen der Straße "Im Gartenhof" und der Wilhelm-Busch-Straße soll der Gesuchte der Rollerfahrerin hinterhergefahren sein und soll sie beleidigt und bedroht haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/cs)

