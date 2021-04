Polizei Köln

POL-K: 210421-4-REK/K Festnahme nach erneutem Angriff auf Bergheimer

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Sonntagabend (18. April) haben Polizisten nach einem Angriff auf einen jungen Bergheimer (21) noch in Tatortnähe zwischen dem Sportpark und der Erft in Bergheim einen Verdächtigen (30) vorläufig festgenommen. Der 30-Jährige steht im Verdacht, den 21-Jährigen von hinten angegriffen und mit einem Messer im Nackenbereich verletzt zu haben. Bereits in der Nacht zu Freitag (15./16. April) war ein 22-jähriger Mann unweit des jetzigen Tatorts von einem zunächst Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4891058).

Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Köln ermittelt mittlerweile in beiden Fällen gegen den 30-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein Richter hatte am Montag (19. April) gegen den Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Ermittler prüfen derzeit, ob das noch unklare Motiv der beiden mutmaßlich grundlosen Angriffe möglicherweise in einer psychischen Erkrankung des Festgenommenen liegen könnte. (cs)

