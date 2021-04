Polizei Köln

POL-K: 210421-3-LEV 1-jähriges Kind von Mitsubishi überrollt - Klinik

Köln (ots)

Am Mittwochvormittag (21. April) ist in Leverkusen-Wiesdorf nach aktuellem Ermittlungsstand ein 1-jähriges Mädchen auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses von einem Mitsubishi (Fahrer: 55) überrollt und schwer verletzt worden. Gegen 11 Uhr soll der 55-Jährige von der Fahrbahn der Weiherstraße auf das Privatgrundstück gefahren sein und das Mädchen, das in Begleitung eines Verwandten in der Nähe eines Autos stand, mit seinem Geländewagen erfasst haben. Rettungskräfte brachten das Mädchen in Begleitung ihrer Mutter in eine Klinik. (jk/cs)

