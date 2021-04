Polizei Köln

POL-K: 210420-9-LEV Fahrradfahrerin von abbiegendem Lkw-Fahrer erfasst

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (20. April) hat der Fahrer (57) eines Kipper-Lkw eine Fahrradfahrerin (34) beim Rechtsabbiegen von der Rathenaustraße in die Haberstraße in Leverkusen-Wiesdorf überfahren. Ersthelfer befreiten die Frau, die gegen 16.30 Uhr von dem Vorderreifen des Kippers zu Fall gebracht wurde, mit ihrem Fahrrad unter den Lkw geriet und vom Unterboden mitgeschleift worden war. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sichert die Unfallspuren und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (as/rr)

