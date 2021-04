Polizei Köln

POL-K: 210420-4-K/LEV Pedelec-Fahrerin kollidiert mit Radfahrer - schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Überholmanöver in Leverkusen-Hitdorf ist am Montagnachmittag (19. April) eine Pedelec-Fahrerin (51) gestürzt und hat sich eine schwere Beinverletzung zugezogen. Gegen 16 Uhr war sie auf der Wiesenstraße in Fahrtrichtung Monheim unterwegs. Vor ihr fuhr zu diesem Zeitpunkt ein Ehepaar (m69, w49) auf Fahrrädern nebeneinander in die gleiche Richtung. Die 51-Jährige klingelte und setzte zum Überholen an. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Pedelec-Fahrerin und dem 69-jährigen Radfahrer. (cr/cs)

