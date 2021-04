Polizei Köln

POL-K: 210420-2-K Unbekannte rauben Kölner abgehobenes Bargeld - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (19. April) haben zwei circa 20 bis 30 Jahre alte Männer in Porz-Eil einen Kölner (27) auf der Bochumer Straße von hinten angegriffen, zu Boden getreten und ihm seine Geldbörse samt Bargeld geraubt. Der 27-Jährige hatte kurz zuvor an einem Bankautomaten auf der Frankfurter Straße Geld abgehoben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 gehen davon aus, dass die Unbekannten, die Jogginghosen trugen, dem Geschädigten von der Bankfiliale über die Bochumer Straße in Richtung Bielefelder Straße gefolgt waren. Einer der Angreifer ist muskulös und mit einer schwarzen Kappe mit weißen Streifen bekleidet. Sein Komplize soll eine normale Statur haben. Zeugenhinweise werden unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen genommen. (mw/cs)

