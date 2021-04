Polizei Köln

POL-K: 210420-1-K Achtung Corona-Betrüger: Schmuck einer verängstigten Seniorin erbeutet

Köln (ots)

Erneut ist es Betrügern mit einer vorgetäuschten schweren Corona-Erkrankung gelungen, eine Seniorin (85) in Köln-Mülheim derart zu verängstigen, dass sie ihren Schmuck für die Zahlung der vorgegaukelten lebensnotwendigen Behandlung ihres Sohnes sowie dessen Ehefrau herausgab.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei Köln: Es gibt keine kostenpflichtige Corona-Behandlung! Es ist ausgeschlossen, dass echte Mediziner, Polizisten oder ihre Freunde und Verwandte jemals Wertsachen oder Bargeld dafür verlangen werden. Seien Sie sich sicher: Skrupellose Betrüger wollen Ihnen Angst machen! Legen Sie auf, rufen Sie die Polizei unter 110 oder eine Ihnen vertraute Person an.

Zum aktuellen Fall:

Am Montagvormittag (19. April) hat sich eine Betrügerin als Schwiegertochter der 85-Jährigen ausgegeben und ihr in mehreren Telefonaten glaubhaft gemacht, dass sowohl sie als auch der Sohn der Kölnerin so schwer an Corona erkrankt sein, dass sie nur mithilfe eines teuren Medikaments gerettet werden könnten.

Die Seniorin übergab ihren Schmuck an eine angekündigte Botin und sollte weiteres Geld von der Bank abholen. Dort erkannte ein aufmerksamer Mitarbeiter den Betrug und alarmierte den echten Sohn der 85-Jährigen sowie die Polizei. (as/cs)

