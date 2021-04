Polizei Köln

POL-K: 210419-3-K Mehrere Autos und Mülltonnen in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Nach Brandstiftungen an Mülltonnen und Autos in den Nächten zu Sonntag (18. April) und zu Montag (19. April) suchen die Brandermittler der Polizei Köln nach Zeugen.

Die Fälle:

Deutz-Mülheimer Straße in Köln-Mülheim

Sowohl in der Nacht zu Sonntag, als auch in der Nacht zu Montag brannte es an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses drei Mal. Während Anwohner das erste Feuer bemerkten und eine Großmülltonne ablöschten, brannte diese bei den beiden Bränden der darauffolgenden Nacht vollständig aus. Zwei weitere Mülltonnen fingen Feuer und wurden so zerstört. Zudem entstand ein leichter Gebäudeschaden. An dieser Adresse hatte es bereits in der vergangenen Woche (11. April) gebrannt.

Ziegeleiweg in Köln-Westhoven

Ebenfalls am Sonntag zündeten Unbekannte gegen 2 Uhr zwei Autos an, die vollständig ausbrannten. Vier weitere Pkw, die in unmittelbarer Nähe standen, wurden durch die Flammen beschädigt.

Lübecker Straße/Potsdamer Straße in Köln-Weiden

Einen weiteren auf einem öffentlichen Parkplatz angezündeten Pkw meldete ein Anwohner um 0.27 Uhr. Der Mercedes Citan brannte ebenfalls vollständig aus.

"Tanzbrunnen" in Köln-Deutz

Nahezu zeitgleich, gegen 0.30 Uhr informierte die Feuerwehr die Leitstelle der Polizei über ein Feuer in einem Lagerbereich des Hauptgebäudes des Tanzbrunnens. Dort waren unter anderem Mülltonnen und eine Müllpresse angezündet worden. Es entstand erheblicher Sach- und Gebäudeschaden.

In all diesen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Zeugen, die in den Tatnächten verdächtige Personen gesehen haben oder sonstige Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 15 zu melden. (cr/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell