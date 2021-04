Polizei Köln

POL-K: 2100416-3-K Polizisten nehmen mutmaßlichen Drogendealer fest

Köln (ots)

In der Nacht zu Freitag (16. April) haben Polizisten in der Wohnung eines mutmaßlichen Drogendealers (27) über ein Kilogramm Cannabis, geringe Mengen Kokain sowie zwei Feinwagen, einen Baseballschläger, einen Elektroschocker und Bargeld sichergestellt. Der 27-Jährige, der bereits mit der Begehung von Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Gegen Mitternacht war der stark nach Marihuana riechende Kölner vor seiner Wohnanschrift in Kalk Polizisten in die Arme gelaufen, als er aus dem Mehrfamilienhaus in der Eythstraße kam. Nachdem er angegeben hatte, in seiner Wohnung Marihuana geraucht zu haben, hatte ein Richter die Durchsuchung seiner Wohnung angeordnet. (jk/cs)

