Polizei Köln

POL-K: 210416-2-K Zwei Radfahrende bei Unfällen in Köln verletzt

Köln (ots)

Am Donnerstag (15. April) sind bei zwei Unfällen im Kölner Stadtgebiet zwei Radfahrende (17w, 49m) verletzt worden.

Gegen 16 Uhr ist bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall im Stadtteil Mülheim nach ersten Ermittlungen eine aufgerissene Fahrzeugtür eines geparkten Mercedes einer 17 Jahre alten Radfahrerin zum Verhängnis geworden sein. Die junge Frau war auf dem Clevischen Ring in Richtung Wiener Platz unterwegs, als sie mit der sich öffnenden Autotür in Höhe der Hausnummer 45 kollidierte. Sie begab sich mit leichten Verletzungen selbstständig in ärztliche Behandlung.

Etwa vier Stunden später ist ein 49 Jahre alter Pedelec-Fahrer in der Neustadt-Nord bei einem Zusammenstoß mit einem ihm entgegenkommenden 22-Jährigen "Geisterradler" auf dem Hansaring in Höhe Hermann-Becker-Straße schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Kölner in ein Krankenhaus. (mw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell