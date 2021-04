Polizei Köln

POL-K: 210415-3-K Skrupellose Betrüger erbeuten mit Corona-Masche Bargeld von Ehepaar

Köln (ots)

Mit einer vorgetäuschten schweren Corona-Erkrankung haben Betrüger am Mittwochmittag (14. April) ein Ehepaar (77, 78) in Köln-Dellbrück um ihre Ersparnisse gebracht. Die Polizei Köln sucht Zeugen.

Eine Frau hatte sich gegen 12 Uhr am Telefon als schwer an Corona erkrankte Stieftochter des Seniors ausgegeben und ihm vorgegaukelt, dass sie nur mithilfe eines teuren Medikaments gerettet werden könne. Der gutgläubige Senior schickte sofort seine Ehefrau (77) los, die einen fünfstelligen Geldbetrag an eine Freundin der angeblich Erkrankten übergab.

Die 77-Jährige beschreibt die Abholerin als eine etwa 25 Jahre alte, circa 1.60 - 1.70 Meter große Frau mit schlanker Statur und schwarzen Haaren. Zum Zeitpunkt der Übergabe auf der Dellbrücker Hauptstraße soll sie ein weißes Kopftuch getragen haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 25 nehmen Hinweise zu der beschriebenen Frau unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/as)

