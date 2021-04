POL-K: 210215-2-K Raub auf Optikerfiliale am Eigelstein - Zeugensuche

Polizei Köln

Nach einem Überfall auf eine Optikerfiliale am Mittwochabend (14. April) in der Kölner Altstadt-Nord fahndet die Polizei nach einem mit einem Messer bewaffneten Räuber. Zeugenaussagen zufolge soll der Gesuchte circa 1,75 Meter groß und etwa 20 Jahre alt sein. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt eine helle Jeans, eine schwarze Jacke, eine dunkelblaue Kappe und eine medizinische Maske. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen hatte der Gesuchte gegen 18.30 Uhr die Optikerfiliale auf dem Eigelstein betreten und eine Mitarbeiterin (22) mit einem Messer drohend Bargeld gefordert. Als die 22-Jährige dies verweigerte, griff der Mann ein auf dem Tresen abgelegtes Mobiltelefon und flüchtete in unbekannte Richtung. (mw/as)

