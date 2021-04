Polizei Köln

POL-K: 210415-1-K Mit Mietwagen auf Diebestour durchs Rheinland - zwei Festnahmen

Köln (ots)

Polizisten haben am Montagnachmittag (12. April) in Köln Porz-Eil eine Serie von Baumarkt-Diebstählen in Aachen, Düren und Köln aufgeklärt und nach einer Observation zwei niederländische Staatsbürger (m 25, w 27) als mutmaßliche Tatbeteiligte festgenommen. Dem dritten mutmaßlichen Tatbeteiligten (33) gelang die Flucht. Er musste allerdings in der Eile seine Tasche mit Personalpapieren zurücklassen.

Nach ersten Ermittlungen soll der 33-Jährige mit seinem festgenommen Komplizen in mehreren Baumärkten vorgetäuscht haben, defekte Ware umzutauschen zu wollen. Nach Rückkehr aus der Fachabteilung sollen die beiden Männer mit der angeblichen Umtauschware die Baumärkte wieder verlassen haben. Dass der Karton beim Betreten der Baumärkte leer und beim Verlassen des Marktes mit entwendeten Waren gefüllt war, fiel bis zum Umtausch in dem Porzer Baumarkt nicht auf.

Als ein Ladendetektiv die beiden Männer auf dem Parkplatz ansprach, ließen die den Karton mit gestohlenen Mährobotern sowie ihren in Aachen gemieteten Audi Q7 stehen und liefen davon. Polizisten in Zivil observierten den Audi, in den einige Zeit später die 27-jährige Frau einstieg und losfuhr. Die Polizisten folgten ihr. Als der 25-Jährige versuchte sich mit einem Opel Corsa zwischen den Zivilwagen und den Audi zu drängen, beendete die Polizei mit mehreren Streifenwagen die Flucht. Der 33-Jährige sprang aus dem Corsa und lief davon.

Der 25-Jährige räumt die Taten ein. Ob die 27-Jährige an den Taten beteiligt war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (cr/de)

