Polizei Köln

POL-K: 210413-5-K Alleinrennen von Fahranfänger - Führerschein und 620-PS Audi beschlagnahmt

Köln (ots)

Nach einem illegalen "Alleinrennen" auf der Wilhelm-Mauser-Straße in Köln- Bickendorf haben am späten Montagabend (12. April) Polizisten der Wache Ehrenfeld einen Fahranfänger (19) in einem 620-PS-starken Audi R8 Spyder gestoppt. Die Beamten beschlagnahmten den erst wenige Monate zuvor ausgestellten Führerschein des Kölners und ließen das mutmaßlich für die "Beschleunigungsfahrt" angemietete Sportcabriolet vor den Augen des Heranwachsenden und seiner 24-jährigen Beifahrerin abschleppen.

Der 19-Jährige hatte gegen 23.15 Uhr die Aufmerksamkeit des Streifenteams auf sich gezogen: Er ließ den Motor aufheulen und beschleunigte den Sportwagen auf mehr als 100 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Neben einem Fahrverbot und einem hohen Bußgeld erwartet ihn nun auch die Verlängerung seiner Probezeit. (al/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell