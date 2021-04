Polizei Köln

POL-K: 210413-4-K/BAB 36-Jähriger bei Alleinunfall schwerverletzt - Krankenhaus

Köln (ots)

Bei einem Alleinunfall am Montagabend (12. April) ist ein Smart-Fahrer (36) auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Oberhausen kurz hinter dem Autobahndreieck Köln-Heumar schwer verletzt worden. Gegen 22.15 Uhr soll der 36-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, auf den Lärmschutzwall geraten und mit einem Verkehrsschild kollidiert sein. Der Smart soll sich mehrfach überschlagen haben und auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen gekommen sein. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik. (jk/de)

