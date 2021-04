Polizei Köln

POL-K: 210413-2-K SUV-Fahrer stirbt wenige Stunden nach Verkehrsunfall

Köln (ots)

Wenige Stunden nach einem Verkehrsunfall auf der Venloer Straße in Köln-Bickendorf ist am Montagnachmittag (12. April) ein SUV- Fahrer (74) in einem Krankenhaus gestorben. Ersthelfer hatten den Kölner aus seinem Dacia befreit und bis zum Eintreffen des Notarztes reanimiert.

Zeugenaussagen zufolge war der 74-Jährige gegen 14.00 Uhr mit seinem SUV in den Gegenverkehr gefahren und in Höhe der Nagelschmiedgasse mit einem entgegenkommenden Kombi (Fahrerin: 61) zusammengestoßen. Die 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Derzeit prüft die Kölner Rechtsmedizin, ob ein internistischer Notfall zu dem Unfall geführt hat. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (al/as)

