Polizei Köln

POL-K: 210413-1-K Kölnerin bei "Dooring"-Unfall leicht verletzt

Köln (ots)

Am Montagabend (12. April) hat sich eine 58 Jahre alte Radfahrerin bei einem sogenannten "Dooring-Unfall" in Köln-Zündorf leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 18 Uhr soll eine 40-Jährige die Fahrertür ihres auf der Heerstraße geparkten BMW X3 geöffnet und die vorbeifahrende Kölnerin getroffen haben. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau mit einer Schulterverletzung in ein Krankenhaus. (mw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell