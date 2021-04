Polizei Köln

POL-K: 210411-2-K Polizei beendet lebensgefährlichen Leichtsinn eines Fahranfängers

Köln (ots)

Auf illegale Rennen spezialisierte Polizisten haben am Samstagabend (10. April) auf der Rolshover Straße in Köln-Poll lebensgefährliche Beschleunigungsfahrten eines 19-Jährigen mit dem Mercedes ML seiner Mutter beendet und das Auto, seinen Führerschein sowie sein Mobiltelefon sichergestellt. Vor den Augen der Polizisten hatte der Führerscheinneuling um kurz vor 22 Uhr mit durchdrehenden Rädern beschleunigt, während rechts und links auf den Seitenschwellern des ML zwei Personen standen und sich an der Dachreling festhielten. Den "Beifahrern" gelang die Flucht. Für den 19-Jährigen wird die Aktion noch ein längeres Nachspiel haben. (jk/de)

