POL-K: 210411-1-K Ehepaar in Parkhaus überfallen - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem versuchten Raubüberfall auf ein Ehepaar (57, 63) in einem Parkhaus auf der Lungengasse am Freitagnachmittag (9. April) fahndet die Polizei nach zwei jungen Männern. Nach vorliegenden Aussagen sollten sie das bereits im Auto sitzende Ehepaar nach dem Einsteigen angesprochen und versucht haben, dem 63-Jährigen eine teure Uhr vom Arm zu reißen. Dank massiver Gegenwehr gingen die Räuber leer aus und flüchteten gegen 14 Uhr über die Clemensstraße in Richtung Bobstraße.

Nach Zeugenangaben soll es sich bei den Räubern um zwei dunkelhäutige, etwa 18-25 Jahre alte Männer mit kurzrasierten dunklen Haaren handeln. Einer wird als sehr klein und dicklich, der andere etwa 1.75 Meter groß und sportlich beschrieben. Beide sollen Kapuzenpullover in den Farben Blau und Grau getragen haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 bitten um Hinweise zu den Gesuchten unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (jk/de)

