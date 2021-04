Polizei Köln

POL-K: 210409-2-K Videobeobachter finden Randalierer dank guter Zeugenhinweise

Köln (ots)

Mit Hilfe guter Zeugenbeschreibungen haben Videobeobachter der Polizei Köln am Donnerstagabend (8. April) ein Streifenteam in der Kölner Innenstadt zu einem gesuchten Randalierer (38) gelotst. Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen gegen 19 Uhr an der Haltestelle Rudolfplatz eine Glasfalsche gegen die fahrende Stadtbahnlinie 12 geworfen und so die Fensterscheibe beschädigt zu haben. Zeugen hatten die Polizei alarmiert und den Mann, der zunächst vom unterirdischen Bahnsteig weggerannt war, so gut beschrieben, dass Videobeobachter ihn etwa 40 Minuten später auf der Schildergasse wiedererkannten. Den polizeibekannten Kölner erwartet nun ein Strafverfahren. (ph/as)

