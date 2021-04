Polizei Köln

POL-K: 210408-4-K Mordkommission Keupstraße vollstreckt zwei weitere Haftbefehle

Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 1 vom 7. März: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4857179 und Ziffer 1 vom 16. März: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4865365

Die Mordkommission "Keupstraße" der Polizei Köln hat bei ihren weiterhin laufenden Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in einer Mülheimer Gaststätte zwei zusätzliche Haftbefehle vollstreckt. Am Mittwoch (7. April) nahmen die Fahnder einen 24-Jährigen in Kalk sowie einen 33-Jährigen in einer Wohnung in Nippes fest. Beide Beschuldigte werden heute einem Haftrichter vorgeführt. Bei der seinerzeitigen Messerstecherei an der Keupstraße in der Nacht vom 6.-7. März hatte ein 33-jähriger Geschädigter schwerste Verletzungen davongetragen. Bereits am 12. März hatten die Ermittler zwei mutmaßliche Tatbeteiligte festgenommen. (cg/cs)

