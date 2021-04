Polizei Köln

POL-K: 210408-2-K/BAB Audi-Fahrer stirbt bei Verkehrsunfall - Internistischer Notfall wird geprüft

Köln (ots)

Am Mittwochmittag (7. April) ist auf dem Rastplatz Königsforst der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Oberhausen ein Audi-Fahrer (84) in seinem Fahrzeug gestorben. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 84-Jährige gegen 12.30 Uhr in einer Linkskurve des Rastplatzes von der Fahrbahn abgekommen und zunächst gegen ein Verkehrsschild geprallt sein. Anschließend soll er ungebremst unter einen geparkten Lkw-Auflieger gefahren und dort zum Stillstand gekommen sein. Ob ein internistischer Notfall unfallursächlich war, wird derzeit in der Rechtsmedizin in Köln geprüft. (jk/rr)

