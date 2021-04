Polizei Köln

POL-K: 210408-1-K Führerschein seit sechs Jahren abgelaufen - Verkehrsdienst stoppt Lkw-Fahrer

Köln (ots)

Mutmaßlich sechs Jahre ohne gültige Fahrerlaubnis war ein 62 Jahre Kölner mit seinem Container-Lkw unterwegs. Seit November 2014 hatte er die grundsätzlich nur für 5 Jahre erteilte Fahrerlaubnis der Klasse C nicht mehr verlängern lassen. Am Mittwochvormittag (7. April) stoppten ihn Polizisten in Köln-Poll, als er gegen 11 Uhr mit seinem 15-Tonner das Durchfahrtsverbot auf der Siegburger Straße in Höhe der Straße "Am Schnellert" missachtete. Bei der Kontrolle des Führerscheins fiel den Polizisten das Ablaufdatum ins Auge - Anzeige. Hinzu kommen Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeit sowie der Umstand, dass er ebenfalls ohne gültige Fahrerkarte unterwegs war. (mw/de)

