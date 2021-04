Polizei Köln

POL-K: 210406-5-K Verkehrsunfall auf Zoobrücke - 57-Jähriger schwerverletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Zoobrücke ist ein 57-jähriger Skoda-Fahrer am Dienstagnachmittag (6. April) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll er gegen 15.30 Uhr kurz vor der Ausfahrt Zoo/Flora in Fahrtrichtung Innenstadt von dem ganz rechten Fahrstreifen auf den ganz linken gewechselt und mit einem dort fahrenden Taxi (Fahrer: 62) zusammengestoßen sein. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten den Kölner aus seinem Fahrzeug und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Taxi-Fahrer und seine Insassen blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperren Polizisten aktuell die Zoobrücke in Richtung Innere Kanalstraße. (jk/de)

