Polizei Köln

POL-K: 210406-1-K 62-jähriger Kölnerin Handtasche entrissen - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Samstagmorgen (3. April) hat ein 40 bis 50 Jahre alter Unbekannter mit schwarzer Mund-Nasen-Maske einer gehbehinderten Kölnerin (62) am Bahnsteig der Stadtbahnhaltestelle "Akazienweg" in Köln-Bickendorf die Handtasche geraubt. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Gegen 8.15 Uhr saß die Frau auf einer Bank am unterirdischen Gleis. Ihre Handtasche hing an dem vor ihr stehenden Rollator. Der Verdächtige, der über einem roten Oberteil eine schwarze Kapuzenjacke trug, trat auf die Wartende zu und riss kräftig an der Tasche. Bei dem Versuch diese festzuhalten, verletzte sich die Frau leicht an der Hand. Der Räuber flüchtete über den Treppenaufgang in unbekannte Richtung. Polizisten fanden die Tasche samt Inhalt kurz darauf am Ausgang der Haltestelle. Zeugen die Angaben zum Tatgeschehen oder dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 14 zu melden. (cs/rr)

