Polizei Köln

POL-K: 210402-2-K Radfahrer wird von Smart erfasst

Köln (ots)

Am Donnerstagmittag ist ein Radfahrer (40) auf der Kreuzung Venloer Straße/Innere Kanalstraße in Köln-Ehrenfeld von eine Smart (Fahrer: 31) erfasst und schwer verletzt worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der Smart-Fahrer gegen 12.20 Uhr auf der Venloer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und der 40-Jährige fuhr auf dem Radweg der Inneren Kanalstraße entgegen der Fahrtrichtung nach Lindenthal. Auf Grund von Zeugenaussagen prüft das Verkehrskommissariat 2 derzeit, ob der Radfahrer bei "Rot" über die Kreuzung gefahren sein könnte. Rettungskräfte brachten den Kölner mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus. Da der Verdacht besteht, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Medikamenten stand, ordneten Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an. (cs/rr)

