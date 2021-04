Polizei Köln

POL-K: 210401-3-K Yamaha-Fahrer bei Kollision in Porz schwer verletzt

Köln (ots)

Am frühen Mittwochabend (31. März) hat ein 36-jähriger Kradfahrer beim Zusammenprall mit einem Kleintransporter und einem Renault Clio auf der Theodor-Heuss-Straße in Porz-Eil schwere Verletzungen davongetragen. Gegen 18.50 Uhr bog der 59-jährige Fahrer eines Dacia Dokker von einem Baumarkt-Parkplatz aus in Richtung Frankfurter Straße ein. Der laut Zeugenangaben die Theodor-Heuss-Straße mit hoher Geschwindigkeit befahrende 36-Jährige soll noch versucht haben, dem Van auszuweichen. Nachdem seine Maschine den Dacia touchierte, schleuderte die Yamaha und prallte frontal mit dem entgegenkommenden Clio eines 78-Jährigen zusammen. (cg/as)

