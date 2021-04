Polizei Köln

POL-K: 210401-2-K Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl eines Fahrrads am Mittwochnachmittag (31. März) gegen 13.15 Uhr auf der Rubenstraße in der Innenstadt hat die Polizei Köln circa zwei Stunden später einen Tatverdächtigen (26) vorläufig festgenommen. Anwohnern der "Von-Sand-Straße" fiel der 26-Jährigen gegen 15.15 Uhr auf, weil dieser mehrere abgestellte Räder inspizierte und ein Fahrradschloss in einen Mülleimer warf. Die alarmierten Polizisten stellten den Mann, der mit einem Rad unterwegs war, kurz darauf. In dem Mülleimer fanden sie ein geknacktes Schloss, in dem Rucksack des Verdächtigen einen Bolzenschneider. Bei der Tat zwei Stunden vorher in der Rubensstraße war der Verdächtige zunächst unerkannt entkommen, ein Zeuge (47) hatte jedoch eine detaillierte Personenbeschreibung abgegeben, die auf den später Festgenommenen passt. Ob das bei ihm sichergestellte Fahrrad aus der Rubensstraße stammt, wird derzeit geprüft. (ph/cs)

