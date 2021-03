Polizei Köln

POL-K: 210331-3-K Zwei schwerverletzte Radfahrende nach Überholmanöver - Krankenhaus

Köln (ots)

Bei einem Überholmanöver auf dem Geh-/Radweg der Oberländer Werft sind am Dienstagabend (30. März) zwei Radfahrende (50, 55) in Köln-Bayenthal zusammengestoßen und gestürzt. Rettungskräfte brachten die beiden schwerverletzten Männer in Krankenhäuser. Gegen 19.45 Uhr soll der 55-jährige Rennradfahrer, der ich Richtung Innenstadt fuhr, zum Überholen des 50-jährigen Radfahrers angesetzt haben. Als beide auf gleicher Höhe waren, soll der Jüngere plötzlich nach links gezogen sein. (jk/cs)

