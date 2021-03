Polizei Köln

POL-K: 210331-2-K Schwere Verletzungen nach Sturz mit E-Scooter - Blutprobe

Köln (ots)

Eine E-Scooter-Fahrerin (40) hat sich in der Nacht auf Mittwoch (31. März) in der Innenstadt bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Laut Zeugenaussagen soll die 40-Jährige gegen 1 Uhr die Aachener Straße in Höhe der Brabanter Straße an einer Ampel gequert und gegen einen Bordstein gefahren sein. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Da die Polizisten bei der Verletzten einen starken Alkoholgeruch wahrnahmen, ordneten sie eine Blutprobe an. (ph/cs)

