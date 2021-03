Polizei Köln

POL-K: 210330-4-K Zwei Rennen im Rechtsrheinischen - Führerscheine von Fahranfängern beschlagnahmt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Dienstag (30. März) in Köln Porz und Mülheim wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen die Führerscheine von drei jungen Männern (18, 19, 20) beschlagnahmt. Die Fahranfänger besaßen ihre Fahrerlaubnis erst seit wenigen Monaten. Der 20-Jährige war schon in seiner zweiten Probezeit, da er bereits wegen mehreren Verkehrsverstößen seine Fahrerlaubnis entzogen bekommen hatte.

Gegen 0.30 Uhr stoppten Polizisten in der Kaiserstraße einen Mercedes (Fahrer 19) und einen Mini (Fahrer 18). Sie waren gemeinsam mit einem flüchtigen BMW mit hoher Geschwindigkeit, dicht hintereinander und mit quietschenden Reifen durch den Kreisverkehr an der Klingerstraße gefahren. Anschließend vollzog der 19-Jährige an einer roten Ampel einen sogenannten "Donut", indem er sich mit durchdrehenden Reifen auf der Stelle gedreht hatte. Die Ermittlungen zum flüchtigen BMW-Fahrer dauern an.

Etwa eine Stunde später war ein Audi R8 mehrmals mit hoher Geschwindigkeit und aufheulendem Motor auf dem Clevischen Ring an der dortigen Polizeiwache vorbei gefahren. Polizisten der Wache setzen sich in den Streifenwagen, folgten dem 20-Jährigen Mietwagenfahrer und beschlagnahmten neben dem Führerschein auch den Fahrzeugschlüssel. Nach ersten Ermittlungen soll noch ein weiterer 20-Jähriger den R8 zwischenzeitig gefahren haben. Auch gegen ihn wird wegen der Teilnahme an einem illegalen Rennen ermittelt. (ph/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell