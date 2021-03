Polizei Köln

POL-K: 210330-2-K/BAB/SU Drei Verletzte nach schwerem Auffahrunfall

Köln (ots)

Drei verletzte Autoinsassen und zwei geschrottete Pkw hat ein Auffahrunfall auf der A 555 in Höhe Bornheim am Montagmorgen (29. März) gefordert. Gegen 5.50 Uhr war nach derzeitigem Kenntnisstand ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit auf das Heck eines ebenfalls in Richtung Köln fahrenden Renault aufgefahren. Sowohl der mutmaßliche Verursacher als auch die beiden 34- und 36-jährigen Insassen des Megane wurden anschließend in Krankenhäuser gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bonn beschlagnahmten die hinzugezogenen Polizisten den Führerschein des 25-Jährigen. Die Ermittlungen des Kölner Verkehrskommissariats 2 hinsichtlich der Unfallursache dauern an. (cg/as)

