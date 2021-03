Polizei Köln

POL-K: 210329-2-K/BAB/BN Zivilfahnder stoppen Drogenschmuggel und Alkoholfahrt auf der Autobahn

Köln (ots)

In gleich zwei Fällen hatten Zivilfahnder der Autobahnpolizei Frechen am vergangenen Wochenende (26.-27. März) den richtigen Riecher. Am Freitag (26. Mär) beendeten sie den Drogenschmuggel eines 17-Jährigen, der in Begleitung seiner Mutter (59) aus den Niederlanden kam. Am Samstag (27. März) stoppten sie einen unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stehenden Skoda-Fahrer (41), der zudem bereits mit einem Haftbefehl gesucht wurde, in einem nicht zugelassenen Auto.

Fall von Freitag:

Gegen 18.30 Uhr fielen den Beamten auf der Bundesautobahn 4 in Richtung Olpe Mutter und Sohn in einem Fiat Croma auf, da für den Wagen laut Fahndungsbestand keine gültige Versicherung vorlag. An der Anschlussstelle Miel auf der A61 lotsten sie den Fiat von der Autobahn. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zwei Papiertüten mit mehreren Dutzend Cannabis-Samen, drei Plastikdosen mit je etwa 15 Gramm Betäubungsmitteln, eine Quittung aus einem Coffeeshop aus Masstricht sowie eine Anleitung zum Anbau von Cannabis sicher. In der Jacke des Jugendlichen fanden die Beamten zudem einen Schlagstock.

Fall von Samstag:

Nur einen Tag später, am Samstagnachmittag (26. März), stoppte ebenfalls an der Anschlussstelle Miel eine andere zivile Streife der Autobahnpolizei Frechen den wegen Urkundenfälschung mit Haftbefehl gesuchten 41-Jährigen. Er war zuvor in Schlangenlinien in Richtung Koblenz gefahren. Ein Drogenschnelltest war positiv auf Amphetamine und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille. Zudem gehörten die polnischen und ungültigen Kennzeichen nicht zu dem genutzten Skoda. Der Fahrer besitzt keinen Führerschein und hatte in einer Zigarettenpackung weitere Amphetamine bei sich. Die Beamten nahmen ihn fest und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. (jk/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell