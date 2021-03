Polizei Köln

POL-K: 210329-1-K/BAB/EU Alleinrennen auf der Autobahn - Führerschein beschlagnahmt

Köln (ots)

Nach einer Fahrt mit mehr als 200 km/h bei erlaubten 100 km/h zwischen den Anschlussstellen Lövenich und Frechen am Sonntagabend (29. März) haben Autobahnpolizisten den Führerschein eines Mercedes-Fahrers (38) beschlagnahmt. Nachdem der 38-Jährige bereits auf der Bundesautobahn 1 im Tunnel Lövenich vor der Zivilstreife mit etwa 140 km/h bei erlaubten 80 km/h unterwegs war und durch weitere Beschleunigung einer Kontrolle zunächst entkommen war, stellten die Polizisten ihn nach kurzer Fahndung mit Unterstützung der Polizei Euskirchen in der Turmstraße in Mechernich. (ph/as)

