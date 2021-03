Polizei Köln

POL-K: 210328-3-K Illegales Alleinrennen - Porsche und Führerschein beschlagnahmt

Köln (ots)

Nach einem Alleinrennen hat der Einsatztrupp Verkehr der Polizei Köln am Samstagabend (27. März) in Köln-Mülheim den Porsche sowie den Führerschein eines 26-Jährigen beschlagnahmt. Ihm wird vorgeworfen, gegen 22 Uhr über den Clevischen Ring mit mehr als 130 km/h mehrere Autos links und rechts bei erlaubten 50 km/h überholt zu haben. In Höhe des Wiener Platzes soll er mit überhöhter Geschwindigkeit so nah an einer vor einer Ampel wartenden Gruppe von Fußgängern vorbei gefahren sein, dass sie vor Schreck nach hinten ausgewichen sein sollen. Eine Zivilstreife war dem Porsche Panamera hinterher gefahren und stellte ihn in Höhe der Bergisch Gladbacher Straße. (ph/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell