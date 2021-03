Polizei Köln

POL-K: 210328-2-K Geschlagen und bewusstlos getreten - Mann in Klinik

Köln (ots)

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln:

Nach einer Auseinandersetzung in der Nacht auf Sonntag (28. März) in Köln-Bickendorf ist ein Kölner (31) schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen sollen ein Jugendlicher (15) sowie ein Heranwachsender (19) den 31-Jährigen an der U-Bahn-Haltestelle Rochusplatz brutal attackiert haben. Laut Zeugenaussagen war der Mann mit seiner Freundin (31) gegen 1 Uhr an der Haltestelle ausgestiegen und hatte sich anschließend mit den zwei Tatverdächtigen zuerst verbal gestritten. Kurze Zeit später sollen sie den Mann zu Boden geschlagen und gemeinsam bis zur Bewusstlosigkeit auf ihn eingetreten haben. Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik. Die Ermittlungen dauern an. (ph/rr)

