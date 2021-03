Polizei Köln

POL-K: 210326-6-K Rettungskräfte finden bewusstlosen Radfahrer - Mann stirbt im Krankenhaus - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Am Freitagmorgen (26. März) haben Rettungskräfte in Köln-Ehrenfeld auf der Äußeren-Kanalstraße einen mutmaßlich gestürzten Radfahrer bewusstlos in einem Grünstreifen neben einem Fahrradweg entdeckt. Die Sanitäter versuchten unterstützt von zwei Notärzten den 52-Jährigen gegen 10.15 Uhr zu reanimieren und brachten ihn ein Krankenhaus, wo er jedoch kurz darauf verstarb. Derzeit gehen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 von einem Alleinunfall aus und prüfen, ob möglicherweise ein internistischer Notfall dem Sturz vorausgegangen sein könnte. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln zu melden. (cs/cg)

