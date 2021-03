Polizei Köln

POL-K: 210326-5-K Raubüberfall auf Paketboten in Müngersdorf - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (25. März) soll ein "etwa 30-jähriger und circa 1,75 Meter großer Mann mit dunklerem Teint und leichtem Bart" an der Aachener Straße in Köln-Müngersdorf einen Paketboten überfallen haben. Gegen 14.15 Uhr hatte der 22-jährige Geschädigte mit seinem Kleintransporter an der Bushaltestelle Alter Militärring gestanden, als sich ihm nach Zeugenangaben der dunkel gekleidete Mann "mit schulterlangen, leicht welligen schwarzen Haaren" näherte. Der spätere Angreifer soll eine "Jacke mit weißer Aufschrift über den Rückenbereich" getragen haben. Der Unbekannte habe versucht, ein Paket aus dem Transporter zu stehlen. Dem Boten, der sich ihm entgegenstellte, habe der Tatverdächtige daraufhin mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm deutliche Verletzungen zugefügt. Als sich mehrere Passanten näherten, sei der verhinderte Räuber ohne Beute in Richtung Alter Militärring geflüchtet. Zeugen, die Angaben zu Identität und Aufenthaltsort des Beschriebenen machen können, werden dringend gebeten, sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cg/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell