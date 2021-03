Polizei Köln

POL-K: 210326-3-K SUV-Fahrer mehrfach ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Polizei beschlagnahmt Auto zur Einziehung

Köln (ots)

Polizisten haben einen 43-jährigen Kölner, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, innerhalb von 9 Tagen zweimal am Steuer eines Honda CRV erwischt. Am 16. März hatte ein Streifenteam den Mann in Bergisch-Gladbach gestoppt und den Wagen, der auf dessen Mutter (74) zugelassen ist, zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Als die 74-Jährige den Wagen "auslöste", wiesen die Beamten die Frau darauf hin, dass ihr Sohn nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und sie sich strafbar macht, wenn sie die Fahrten des Sohnes mit ihrem Fahrzeug zulässt.

Gestern (25. März) hielten Zivilfahnder den Mann in Köln-Brück erneut mit dem SUV an. Neben einem vor Jahren ungültig gewordenen Führerschein des 43-Jährigen beschlagnahmten die Polizisten das Auto mit dem Ziel, dieses im Rahmen des Strafverfahrens einziehen zu lassen.

Die Beamten erstatteten Strafanzeigen gegen Mutter und Sohn. (al/cs)

