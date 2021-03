Polizei Köln

POL-K: 210326-2-K Briefe mit Bankdaten aus Postkasten gestohlen und Geld abgehoben? - Zwei Festnahmen

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Donnerstagmorgen (25. März) einen Mann (45) und eine Frau (43) wegen des Verdachts des Diebstahls und Betruges festgenommen. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, Briefe mit empfindlichen Bankdaten aus Ablagekästen der Post gestohlen zu haben. Mit diesen Informationen sollen sie mehrere tausend Euro erbeutet haben. Zivilbeamte stellten das Paar, nachdem es sich in der Ohmstraße in Köln-Porz an einem Postkasten zu schaffen gemacht hatte. Mit richterlichem Beschluss durchsuchten die Ermittler anschließend ihr angemietetes Hotelzimmer in der Innenstadt. Dort beschlagnahmten die Beamten Kredit- sowie Bankkarten, Bargeld und gefälschte Ausweise. Der 45-Jährige sowie seine 43-jährige Begleiterin werden heute dem Haftrichter vorgeführt. (ph/rr)

