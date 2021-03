Polizei Köln

POL-K: 210326-1-K Abbiegeunfall: 30-jähriger Radfahrer stürzt nach Vollbremsung

Köln (ots)

Ein Radfahrer (30) ist nach einer Vollbremsung auf Grund eines abbiegenden VW Golf (Fahrer: 52) am Donnerstagabend (25. März) in Köln-Junkersdorf gestürzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 52-Jährige gegen 18 Uhr unmittelbar vor dem ihm entgegenkommenden Radfahrer vom Vogelsanger Weg nach links auf die Aachener Straße in Richtung Innenstadt abgebogen. Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen in ein Krankenhaus. (jk/cs)

