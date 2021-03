Polizei Köln

POL-K: 210325-2-K Radfahrer angefahren - schwerverletzt

Köln (ots)

Ein Radfahrer (58) ist am Mittwochnachmittag (24. März) in Köln-Widdersdorf von einem Seat angefahren und schwer verletzt worden. Zeugenaussagen zufolge soll der Radfahrer gegen 15 Uhr den Millitärring in Richtung Vogelsang überquert haben. Die 56-Jährige erfasste ihn mit ihrem Seat auf der Fußgängerfurt frontal. Es liegen Hinweise vor, wonach die in Richtung Müngersdorf fahrende Frau trotz Rotlicht der Ampel in die Kreuzung eingefahren sein soll. (jk/de)

