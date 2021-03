Polizei Köln

POL-K: 210324-3-LEV Geparkter Mazda in Wiesdorf abgebrannt - Zeugensuche

Köln (ots)

An der Straße Kreuzhof in Leverkusen-Wiesdorf ist in der Nacht auf Mittwoch (24. März) ein geparkter Pkw Mazda vollständig ausgebrannt. Ein danebenstehender Hyundai wurde durch die Hitzeentwicklung erheblich beschädigt. Gemeldet wurde das Feuer um 1.08 Uhr. Die Kripo Köln geht von einer Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Das Kriminalkommissariat 15 bittet um Hinweise an unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell