POL-K: 210323-7-K/BAB Auffahrunfall am Stauende - Frau stirbt im Krankenhaus

Köln (ots)

In Folge eines Auffahrunfalls auf der Autobahn 3 im Kreuz Siegburg vom 10. März ist eine Autofahrerin (67) am Donnerstagabend (18. März) im Krankenhaus gestorben. Nach derzeitigen Ermittlungsstand war der 18 Jahre alte Fahrer eines Mercedes Sprinter gegen 6.45 Uhr am Stauende in einer Baustelle auf den Mazda der 67-Jährigen aufgefahren und hatte diesen auf den Auflieger eines Lkw (Fahrer: 36) geschoben. Die Frau in dem Mazda war dadurch schwer verletzt worden. (ph/de)

