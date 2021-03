Polizei Köln

POL-K: 210323-6-K Illegales Kfz-Rennen auf Innerer Kanalstraße endet an Laternenmast - Führerscheine und Autos beschlagnahmt

Köln (ots)

Nach einem mutmaßlichen "Rennunfall" auf der Inneren Kanalstraße im Stadtteil Neustadt-Nord hat die Polizei Köln am Montagabend (22. März) die Führerscheine und den Ford Fiesta eines 23-jährigen Mannes sowie den erheblich beschädigten Opel Zafira eines 27-Jährigen sichergestellt, der nach Zeugenaussagen an dem Rennen beteiligt gewesen sein soll. Gestartet sei das Rennen um 21.30 Uhr an der Ampelkreuzung Aachener Straße. Nach dem Anfahren hätten die Kontrahenten auf der dreispurigen Fahrbahn in Richtung Ehrenfeld beschleunigt und seien nach wechselseitigen Überhol- und Ausbremsmanövern seitlich kollidiert. Anhand der Unfallspuren steht fest, dass der Zafira nach der Kollision nach rechts ausbrach und gegen einen Laternenmast prallte. Der 27-jährige Fahrer wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen im Krankenhaus ambulant behandelt. (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell