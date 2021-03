Polizei Köln

POL-K: 210323-2-K Mutmaßliches Räuberquartett am Stammheimer Ufer - Zeugensuche

Köln (ots)

Vier mutmaßlich deutsche Männer sollen in der Nacht auf Dienstag (23. März) einen 55-jährigen Radfahrer im Ortsteil Stammheim überfallen und beraubt haben. Im Zeitraum zwischen 2.15 Uhr und 2.45 Uhr war der Kölner - eigenen Angaben zufolge - am Stammheimer Ufer in Richtung Flittard gefahren. Zwischen der Straße "Am Faulbach" und der Hofstraße hätten die Unbekannten ihn nach kurzer Ansprache niedergeschlagen und am Boden weiterhin auf ihn eingetreten. Mit seinem grünen Fahrrad und seiner Tasche seien die Täter dann geflüchtet. Aufgrund seiner schweren Verletzungen muss der Geschädigte stationär in einer Klinik verbleiben.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes aufgenommen und bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell